Amministrative giugno: Coraggio Italia non presenta propria lista a Portogruaro

Coraggio Italia non presenterà la propria lista a Portogruaro. «Una decisione sofferta e maturata dalla complessa situazione locale, in un clima politico lacerato, con un eccesso di personalismi all’interno dei diversi partiti», fanno sapere dalla formazione politica nata tre anni fa e guidata dal sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro.

«In questo contesto, Coraggio Italia rinuncia a presentare il proprio simbolo alle elezioni comunali di Portogruaro, mentre prosegue la preparazione delle liste nelle altre sfide amministrative, sia con il simbolo di Coraggio Italia, sia con propri candidati ben riconoscibili all’interno delle formazioni o liste unitarie dei vari sindaci».

Sabato 8 e domenica 9 giugno, in corrispondenza delle elezioni europee, in 16 comuni del Veneziano si voterà per rinnovare sindaci e consigli comunali. Quattro di questi (Noale, Scorzè, Portogruaro e Spinea) hanno più di 15 mila abitanti, per cui sarà previsto un ballottaggio nel caso in cui uno dei candidati non superi il 50 per cento delle preferenze al primo turno. A Spinea e Portogruaro le elezioni sono anticipate, poiché i Comuni sono stati commissariati essendo venuto meno l'appoggio al primo cittadino: rispettivamente Martina Vesnaver della Lega (che si ricandida con propria lista a Spinea) e Florio Favero nella città del Lemene, anche lui della Lega ma che non si ripresenterà.

La convergenza è stata trovata infatti sul nome del dottor Luigi Toffolo, militante della Lega dal 2017 ed ex assessore ai Servizi Sociali nella giunta dell'ex sindaco Maria Teresa Senatore. Queste elezioni sono le prime dopo la riforma introdotta per decreto legge a gennaio: nei comuni con meno di 5 mila abitanti, i sindaci si potranno ricandidare senza limiti di mandato. Nei comuni tra 5 e 15 mila abitanti il limite di mandati passa da due a tre: possibile quindi la riconferma per sindaci già rinnovati.

Oltre alle due amministrazioni menzionate vanno al voto, con più di 15 mila abitanti, Noale e Scorzè. Dai 5 ai 15 mila abitanti ci sono: Ceggia (6100 abitanti), con sindaco Marko Marin, Concordia Sagittaria (10200 abitanti), con Claudio Odorico, Fossalta di Portogruaro (5800 abitanti) con Natale Sidran e Stra (7600 abitanti) con Caterina Cacciavillani, Camponogara (13 mila abitanti) e Meolo (6200 abitanti). Con meno di 5 mila abitanti, al voto vanno: Annone Veneto (3800 abitanti), Cinto Caomaggiore (3100 abitanti), Cona (2800 abitanti), Fossalta di Piave (4100 abitanti), Gruaro (2700 abitanti) e Teglio Veneto (2250 abitanti).