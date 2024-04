Chioggia, il sindaco Armelao nomina i nuovi assessori

La giunta di Mauro Armelao si rinnova dopo la rottura con Fratelli d'Italia. Il sindaco di Chioggia è arrivato alla nuova formazione il 9 aprile grazie all’appoggio della lista Energia Civica, alla quale esprime gratitudine per il «grande senso di responsabilità, per il bene della città». Maria Rosa Boscolo Chio (Energia Civica) sarà assessore all'urbanistica, decoro urbano, legge speciale per Venezia, viabilità e mobilità; Riccardo Griguolo (Chioggia Protagonista) si occuperà di turismo, eventi, commercio e sport. Elena Zennaro, che ha lasciato FdI, torna in giunta con il ruolo di vicesindaco e i referati alle pari opportunità, cultura, demanio, agricoltura.

Entrano a far parte del consiglio comunale Brunetto Mantovan (Chioggia Protagonista) e Davide Varagnolo (Energia Civica). «La maggioranza - commenta il sindaco Armelao - ora ha bisogno della tranquillità necessaria per portare avanti gli obiettivi che ci siamo prefissati anche nel programma elettorale. Poi, alla fine del nostro mandato, i cittadini sapranno valutare il nostro operato. Adesso - aggiunge - chiedo le dimissioni dei tre componenti delle partecipate in quota Fratelli d’Italia in Sst, Ipab e Veritas».

Boscolo Chio chiarisce: «Importanti sono stati gli incontri con i rappresentanti di Forza Italia, Lega e la lista Chioggia Protagonista, per discutere e riflettere su questa nuova fase di governo della città. Le condizioni fondamentali per l’avvio di un’ipotesi di lavoro sono state la condivisione di obiettivi programmatici prioritari, metodi di lavoro partecipati, azioni definite e verifiche periodiche». Da parte sua, Griguolo spiega: «Dopo due anni di impegno e di crescita, rimanendo fedele alla lista civica ed al mandato elettorale, ho accettato la proposta del sindaco che mi ha premiato per quanto in parte già dimostrato. Ora ho anche altre deleghe impegnative per cui darò massima cura e professionalità: commercio, sport ed in generale lo sviluppo produttivo e turistico della nostra città».