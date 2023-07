Reyer Venezia femminile, ancora un volto nuovo: ecco la guardia per Mazzon

L'Umana Reyer Venezia comunicare in una nota di stampa di aver firmato un accordo per ottenere le prestazioni sportive di Caterina Logoh, guardia di 180 centimetri, proveniente dal Basket Club Bolzano.

Caterina Logoh nasce il 20 febbraio 2003 ad Osimo in Provincia di Ancona, inizia a giocare a minibasket a Castelfidardo dove milita fino ai 14 anni.

Successivamente gioca due anni a Porto San Giorgio mentre nel 2017 intraprende il progetto High School Basket Lab a Roma, con cui studia e gioca nell'European Girls Basketball League.

Dal 2020 al 2022 rappresenta per due stagioni la BricUp Battipaglia in A1 e A2, mentre nella stagione 2022-2023 veste la maglia dell'Alperia Basket Club Bolzano.

In Nazionale Italiana è stata allenata da coach Andrea Mazzon con cui ha vinto il bronzo agli europei under 20 e con cui svolgerà dal 12 al 26 luglio, a Foligno, la preparazione del Campionato Europeo di categoria in programma dal 29 luglio al 6 agosto a Klaipeda in Lituania.,

“Sono veramente onorata e grata di essere una giocatrice della Reyer - le prime parole da orogranata di Caterina Logoh - E' una grande opportunità per me e sono molto carica per la sfida che mi aspetta. Ho tutto da dimostrare, ma anche grande desiderio di crescere, imparare e mettermi a disposizione".

E ancora: "Sono entusiasta di potermi confrontare con giocatrici di calibro europeo e uno staff e un'organizzazione di primo livello".

"Sono inoltre molto contenta di ritrovare coach Andrea Mazzon - conclude Logoh - che sin dal primo giorno mi è sembrato diverso dagli altri allenatori. E' una persona schietta che dice sempre quello che pensa e che mi ha aiutato a migliorare e trovare i punti fermi su cui concentrarmi per esprimermi al meglio. Ho grande stima di lui, senza il suo apporto non sarei riuscita a dare il mio contributo per il bronzo europeo. Non vedo l'ora di iniziare, ci vediamo presto".