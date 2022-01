Salernitana Venezia, 0-3 a tavolino? Decisione rinviata al 31 gennaio

Squadra in casa

Il destino di Salernitana Venezia, che si sarebbe dovuta disputare lo scorso 6 gennaio, è ancora tutto da definire. Il giudice sportivo Gerardo Mastandrea si sarebbe dovuto esprimere oggi, ma ha deciso di rinviare la propria decisione per approfondire meglio la documentazione presentata dai club e dalla Lega Serie A.

Bisognerà attendere quindi il 31 gennaio, per sapere se il match sarà assegnato al Venezia a tavolino (0-3) o se dovrà essere giocato in data da destinarsi. Nella circostanza, la Lega Serie A non aveva rinviato la partita, e il Venezia si era presentato regolarmente allo stadio, a differenza dei padroni di casa. L'arbitro Sacchi di Macerata aveva atteso i canonici 45 minuti, nello spogliatoio con il Venezia e la squadra lagunare aveva svolto regolarmente l'allenamento pre gara e presentato la distinta ufficiale. Alle 19.15, la partita era stata dichiarata conclusa.

Nei giorni scorsi, il presidente del Venezia, Duncan Niederauer, in merito si era espresso senza mezzi termini: «Ciò che mi sento di dire è che noi abbiamo rispettato le regole, - aveva detto - ed abbiamo fatto tutto ciò che ci è stato chiesto. Ora ciò che ci aspettiamo è la stessa osservanza e coerenza rispetto al regolamento. Pleonastico dire che l’unica decisione dunque possibile in tal senso è la nostra vittoria per 3-0 ed i tre punti assegnati al Venezia».