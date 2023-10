Bibione protagonista delle finali del campionato italiano di beach volley per società

La Federazione Italiana Pallavolo ha indetto il Campionato Italiano per Società 2023/2024 di beach volley, manifestazione giunta alla sua quinta edizione. Il circuito, dedicato ai sodalizi di tutta Italia, si appresta dunque a vivere una nuova e ricca stagione. Il Campionato Italiano per Società sarà articolato, come da prassi, in due fasi: la prima è in programma da sabato 28 ottobre a domenica 19 maggio, mentre la seconda fase, quella dedicata alle Finali, è in programma da venerdì 7 a domenica 9 giugno a Bibione, weekend che vedrà dunque assegnati i titoli nazionali. Saranno infatti otto intensi mesi di tornei che vedranno tutte le società italiane essere grandi protagoniste da nord a sud dello stivale.

L’obiettivo della FIPAV, soprattutto in virtù dei crescenti numeri registrati nelle edizioni passate, rimane quello di dare sempre maggiore continuità all’attività invernale, in attesa poi della programmazione del calendario estivo dedicato ai campionati italiani assoluti e giovanili. Il campionato italiano per società 2022/23 ha infatti registrato dei numeri record: ventotto giornate, 574 tornei e sessantanove società hanno caratterizzato la prima fase della manifestazione, mentre quarantatré sono stati i club che hanno partecipato alle finali di Bibione per un totale di quasi duemila partite giocate.

La Società che alzerà al cielo lo scudetto 2023/24, tra l’altro, conquisterà un posto di diritto nella seconda edizione della CEV European Cup. Dopo aver vinto a maggio scorso il quarto scudetto consecutivo, i campioni d’Italia in carica della BVT (Beach Volley Training), a inizio ottobre a hanno infatti partecipato alla prima edizione della manifestazione svoltasi a Balikesir (Turchia), terminando l’evento al quarto posto nel tabellone femminile e al quinto posto in quello maschile. Un ulteriore stimolo dunque per i club italiani pronti a rincorrere il proprio sogno.