Sara Bellia è già un "lusso" per la Serie A2: i numeri da capogiro della schiacciatrice di Scorzè

Nel lontano 1978 Antonello Venditti invitava una immaginaria giovane di nome Sara a svegliarsi a primavera ormai inoltrata. C’è un’altra ragazza che si chiama così e che non ha bisogno di essere spronata nello stesso modo, nemmeno nel freddo autunno che è appena cominciato. Si tratta di Sara Bellia, schiacciatrice classe 2004 originaria di Scorzè che ha trovato nella Serie A2 la sua dimensione ideale. Ingaggiata la scorsa estate dalle vicentine del Montecchio Maggiore, proprio con questa maglia sta già facendo la differenza, fornendo un contributo fondamentale che si è tradotto nel primato incontrastato della formazione.

Le sette vittorie ottenute in altrettante gare si devono soprattutto ai 114 punti messi a referto da Bellia (quinta miglior realizzatrice della categoria) che però si è distinta anche in altri fondamentali. Se infatti si esamina la classifica degli ace, si scopre che la giocatrice veneta è quella che ne ha realizzati di più (14 per la precisione), dimostrando una certa dimestichezza con la battuta. In poche parole Sara Bellia sta vivendo un inizio di stagione con i fiocchi, un momento magico che meritava dopo quanto successo negli ultimi anni.

Va infatti ricordato che la 19enne ha subito tra il dicembre del 2021 e il maggio del 2022 due pesanti infortuni, entrambi al legamento crociato dello stesso ginocchio. Ha accettato queste “sfide” con grande coraggio e le sue ambizioni non sono state messe ko, anzi ora è tornata più forte e consapevole di prima. Ed è proprio per questo che è stata scelta dalla numero uno di Montecchio, Carla Burato, vogliosa di creare un roster caratterizzato dalla linea verde e da atlete affamate di riscatto. La schiacciatrice di Scorzè non ha ancora 20 anni eppure la sua carriera è già stata ricca di grandi momenti.

A 13 anni, ad esempio, è partita alla volta di Roma per formarsi in uno degli ambienti più stimolanti per la pallavolo femminile, quello del Volleyrò Casal De’ Pazzi. Dopo questa preziosa esperienza ha conquistato due medaglie d’argento con la maglia azzurra (Europei Under 16 e Mondiali Under 18). Con il Club Italia si è ulteriormente perfezionata, prima dell’approdo a Montecchio Maggiore in cui potrà dire la sua per quel che riguarda la promozione in A1. Se non è una predestinata poco ci manca,