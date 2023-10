Volley A3, San Donà affronta la favorita Belluno ma per ora è lei la capolista

Squadra in casa

Squadra in casa San Dona' di Piave

"Noi avanti con i piedi di piombo e pensando a partita dopo partita". Se è ero che questa è la regola che coach Daniele Moretti segue per la sua Personal Time San Donà, è altrettanto vero che proprio la squadra, dopo tre giornate, si trova prima in classifica e soprattutto si prepara ad affrontare la favorita Belluno che in questo momento la insegue.

Mercoledì 1 novembre si disputa il turno infrasettimanale di serie A3 di volley, girone bianco: San Donà al PalaBarbazza ospita alle 18 proprio Belluno. Scontro diretto? "Sì se guardiamo la classifica, - dice il tecnico - ma per le intenzioni delle squadre all'inizio della stagione è un match un po' inaspettato. A noi ovviamente fa piacere considerarci come una squadra di alta classifica".

E Moretti ci tiene a ribadire: "Capiremo il nostro reale valore nel contesto di tutto il campionato fra un po' di giornate. Sicuramente cercheremo di fare più punti possibile anche contro Belluno, non abbiamo remore di questo tipo. Prepareremo la sfida al meglio che potremo". La squadra ha ottenuto l'ultima vittoria nel turno del week end nella maratona contro Burgherio.