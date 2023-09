Inaugura il polo nautico di San Giuliano, la nuova casa delle società di remo e vela

Si apre ufficialmente alla città il Polo nautico di San Giuliano, la vasta area di Mestre affacciata sulla laguna che ospita le sedi di una serie di associazioni di remo, vela e altre discipline sportive lagunari. I lavori, iniziati nel 2021, hanno visto il recupero e la valorizzazione di alcuni immobili di pregio e la realizzazione di nuove strutture su due livelli: qui ora si trovano palestre per attività legate alla voga, nuovi spogliatoi e un punto di ristoro.

Il taglio del nastro è per sabato 23 settembre, alle ore 10, con la partecipazione del sindaco di Venezia Luigi Brugnaro e del presidente del Polo nautico sportivo Giancarlo Moretto. La giornata sarà un'occasione per la cittadinanza di visitare gli spazi rinnovati e osservare da vicino i lavori eseguiti, per i quali il Comune ha stanziato otto milioni di euro.

L'evento è salutato con gioia dalle varie società che ora hanno a disposizione una nuova "casa" più moderna e funzionale. «È un evento che segnerà un nuovo capitolo nel panorama nautico veneziano - spiega il Circolo della vela Mestre -. Situato in una posizione invidiabile a Mestre, questo centro polisportivo si pone come un punto di riferimento per tutti gli appassionati di sport acquatici». Il Circolo della vela «è orgoglioso di essere parte integrante di questo ambizioso progetto, portando la sua expertise e passione per la vela. Unendo le forze con altre prestigiose società come i Canottieri Mestre, la Voga Veneta, il Circolo Velico Casanova e il Canoa Club, il Polo nautico promette di diventare una vera e propria mecca per gli sport d’acqua».

Con strutture all’avanguardia e un ampio ventaglio di attività, dal canottaggio alla canoa, dalla vela alla voga, il Polo nautico di San Giuliano si pone ora come contesto di riferimento nel suo campo, proponendo opportunità sia per gli atleti d’élite che per i principianti. Un momento particolarmente atteso in una città come Mestre, che ha nel legame con l'acqua uno dei propri elementi fondanti.