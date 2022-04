Arte foriera di bellezza, ma anche di giustizia ed onestà

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeneziaToday

Umberto Mariani quest’anno sarà presente ufficialmente alla Biennale di Venezia 2022 con una installazione rilevante anche per il messaggio comunicato. L’opera è in una delle due location della neo presenza del Camerun e per l’esattezza nel sestriere Dorsoduro, presso il liceo artistico statale Michelangelo Guggenheim, nel chiostro della chiesa di Santa Maria del Carmelo o dei Carmini. Le 28 finestre del chiostro sono state allestite dai suoi caratteristici drappi, non come di consuetudine in piombo, ma realizzati con un tessuto bianco plastificato, in parte drappeggiato sopra una tavola di legno, e in parte lasciato libero di ospitare qualsiasi alito di vento. Le 28 finestre drappeggiate nel loro complesso offrono un notevole spettacolo di forme in movimento.

Mariani ha scelto la corruzione come obiettivo da contrastare e da combattere. Sogno irrealizzabile? La recente presa di posizione di tanti cittadini di Napoli e di Palermo che hanno posto lenzuola bianche alle finestre delle loro abitazioni, bianche come simboli di pulizia morale e di correttezza civica, fa pensare e sperare in un futuro di più sani comportamenti sia in ambito pubblico che privato. Tante volte si dice che l’Arte porta bellezza al mondo. Questa volta l’artista chiede all’Arte di portare bellezza, ma anche giustizia ed onestà. L’Associazione LIBERA di Don Ciotti, con le rappresentanti delle Città di Milano e Venezia, intendono affiancare la proposta di Umberto Mariani e di organizzare un’incontro, in data da definire, con le cittadinanze per dare forza e più significato al pensiero dell’artista.