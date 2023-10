Back to the wine per la prima volta a Venezia

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeneziaToday

Le mani di un artigiano sono uniche, sono ruvide e segnate, ma soprattutto sono spugne di sapere e di esperienza. Back To The Wine, la Fiera e Mercato dei vini artigianali che si terrà a Venezia il 12 e il 13 novembre, racconterà il saper fare artigiano della Penisola. È un ritorno ai vini guidati dalle sapienti mani dell’uomo, è 130 storie di produttori che saranno presenti all’evento. In degustazione 1500 km di vini artigianali, dall’estremo Nord fino all’estremo Sud.

Tanti sono i paesaggi, i climi, i vitigni e le persone che abitano i luoghi e fanno vivere le tradizioni e la passione per il vino. Il pubblico potrà acquistare direttamente dai produttori in occasione dell’evento. Tra i protagonisti della Fiera-Mercato anche i vini PIWI, quelli naturalmente resistenti alle malattie che troveranno spazio durante la manifestazione anche con approfondimenti tematici. Non solo Italia e non solo vino in quest’ultima edizione di Back To The Wine, ma anche Grecia, birrifici artigianali e un corner dedicato a Specialty Coffee, dove il caffè si sceglie. Tutto questo molto altro sarà la sesta edizione di Back To The Wine.

In breve

Back To the Wine – Fiera Mercato Vignaioli Artigiani Domenica 12 novembre 2023 dalle 11 alle 19 e lunedì 13 novembre dalle 10 alle 18. Terminal 103 – Stazione Marittima, 30135 Venezia (VE). Biglietto d’ingresso al pubblico € 30,00 per gli operatori ho.re.ca il costo è di € 15,00 previa richiesta di accredito info, prevendita ticket ed elenco espositori www.backtothewine.com