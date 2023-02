"Eroi fragili": online il nuovo disco del cantautore mestrino Clo.Ser

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeneziaToday

Si intitola “Eroi fragili” il secondo disco del cantautore veneto Clo.Ser, disponibile dal 16 febbraio 2023 in streaming e download. “Eroi fragili” - che segue il precedente lavoro “Cervello in fuga” [2021] - è un album in cui l’autore racconta di una nuova, sofferta normalità, pregna del senso di incertezza e sospensione che ha caratterizzato l’ultimo biennio.

Un’assenza di gravità che si esplicita in un viaggio attraverso 5 brani orecchiabili, introspettivi e amaramente ironici. Protagonisti delle storie sono persone comuni fragili e talvolta deboli, alle prese con l’eroica avventura di vivere il proprio tempo e le proprie relazioni in un contesto che spesso non li rassicura. “Viviamo un'epoca che ci sbatte in vetrina, creando la necessità di dimostrarci sempre e comunque straordinari, malcelando il disagio di non esserlo. L'eroe moderno è colui che sa rendere la propria fragilità un punto di forza.” afferma Claudio Callegaro, in arte Clo.Ser.

Registrato presso il “Velvet Recording Studio” di Mestre (VE), “Eroi fragili” è stato scritto e composto interamente da Clo.Ser, arrangiato insieme a Luca Castellaro (che partecipa anche alla registrazione di basso, batteria e chitarre elettriche) e vede la partecipazione di Claudio Stella alle tastiere e di Daniele Diliberto alle chitarre elettriche di “Havana senza la cola”. Il disco è disponibile in streaming e download su tutte le piattaforme e store digitali a partire dal 16 febbraio 2023 contemporaneamente con l’uscita sul canale YouTube di Clo.Ser del videoclip ufficiale del singolo “Questuanti”.