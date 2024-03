Jesolo, il risultato delle elezione del comitato cittadino di zona Piazza Milano

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeneziaToday

In seguito alle elezioni tenutesi il 20 febbraio, in Piazza Milano a Jesolo sono stati votati gli 11 consiglieri di comitato che rimarranno in carica per 2 anni, sino alle successive votazioni. Un confronto interno svoltosi il 22 febbraio ha portato alla nomina di Tania Menazza, albergatrice di zona, come presidente coadiuvata da 3 vicepresidenti nelle persone di: Vincenzo Vizzini (presidente uscente), Eustorgio Pasqual e Salvatore Signorelli.

In foto, da sinistra verso destra, sono presenti: Vincenzo Vizzini, Giacomo Aleo, Salvatore Signorelli, Tania Menazza, Nadia Moser, Massimo Segato, Manuel Pavanello, Enrico Vigo e Denzi Mazzetto. Assenti al momento dello scatto i due consiglieri Andrea Mazzetto ed Eustorgio Pasqual. Certi in un prossimo futuro ricco di vicendevoli collaborazioni fruttuose con l'amministrazione della città di Jesolo e i commercianti di zona, vi invitiamo a venirci a trovare in Piazza Milano per non perdere i nostri eventi, adatti ai più grandi ma anche ai più piccoli.