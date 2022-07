Posizione di Azione Venezia su emendamento locazioni turistiche

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeneziaToday

Azione Metropolitana e Comunale hanno espresso da subito apprezzamento per la proposta di emendamento di legge che mirava ad attribuire al sindaco di Venezia poteri di regolamentazione del fenomeno delle locazioni turistiche, fissando regole e soglie numeriche. Ci rallegriamo dunque per l’approvazione dell’emendamento stesso e salutiamo con grande soddisfazione la condivisione bi-partisan della decisione (con la sola astensione di Italia Viva, che troviamo francamente inspiegabile).

Tutto lascia pensare che Venezia funga da apripista per una legislazione che si applichi a tutti i centri storici. È un passo in avanti importantissimo pur essendo naturalmente consapevoli che non è assolutamente sufficiente, da solo, a risolvere il problema della residenzialità in centro storico, causato questo da una molteplicità di fattori. Sottolineamo inoltre che la nuova disposizione di legge attribuisce un potere fortissimo e sostanzialmente discrezionale all’Amministrazione Comunale. È una impostazione saggia, perché è il livello comunale il più funzionale a regolamentare un fenomeno così tipicamente locale. Resta il fatto che d’ora in avanti le Amministrazioni avranno una responsabilità molto forte che segnerà politicamente la cifra di una legislatura e dei programmi con cui i prossimi candidati Sindaco si misureranno. Si apre, in conclusione, una partita importante anche per le prossime tornate elettorali.

Antonella Garro, Segretaria Metropolitana Paolo Bonafè, Segretario Comunale 1 luglio 2022