Up & down - dance in the middle - finalista nazionale

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeneziaToday

Le belle notizie arrivano inaspettate... Clara Santoni, docente dell'Academìa Veneta di Danza e Balletto ha aderito al Concorso nazionale Donna e Lavoro promosso da Eurointerim. Un concorso che intende valorizzare le idee al femminile e sostenere la nascita e lo sviluppo di nuovi progetti e di nuove imprese e la loro introduzione nel mondo del lavoro.

Ieri è giunta via mail la notizia: la presente per informarVi con piacere che siete tra le 20 finaliste della nona edizione del Concorso Eurointerim Donna e Lavoro e per estenderVi l’invito alla Premiazione durante la quale vi sarà consegnato il Premio o l’Attestato di Finalista, a seconda della classifica finale. Accolta con tanta gioia da tutta l'Academìa Veneta di Danza e Balletto. Giunti via whatsapp anche apprezzamenti a nome della Sindaca di Spinea Martina Vesnaver: "per la tua partecipazione, e per l'ottimo risultato ne sono entusiasta. Tienimi aggiornata e di nuovo tanti complimenti a tutto il gruppo".