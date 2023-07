Muore giovane di Cavallino in barca al Redentore, aveva 28 anni

Un morto in barca al Redentore. Aveva 28 anni. Era arrivato per godersi lo spettacolo delle notte dei fuochi dal Comune di Cavallino Treporti. Al termine dei fuochi, tra le barche che si spostano per liberare il Bacino San Marco, il natente con tre persone a bordo si è scontrato contro una briccola e nell'urto il giovane, Riccardo Nardin, ha perso la vita.

Il ritrovamento

Si sa che era insieme a due ragazze. Lui era alla guida dell'imbarcazione e nel colpo è stato sbalzato in acqua e non è più risalito. Lo hanno recuperato senza vita i sommozzatori dei vigili del fuoco di Venezia, mentre le due giovani non hanno avuto conseguenze. L’incidente è accaduto tra San Giorgio e San Servolo. I vigili del fuoco e i sommozzatori che erano di servizio alla manifestazione, iniziando le ricerche di superficie e sotto acqua hanno trovato il corpo privo di vita del giovane, come accertato dal personale del Suem. Sul posto la polizia locale di Venezia ha compiuto rilievi e indagini per ricostruire la dinamica del mortale.

Il cordoglio dei sindaci Roberta Nesto e Luigi Brugnaro

Un altro incidente all'alba

Poco prima delle 6.30 di domenica in uno scontro tra due imbarcazioni nel bacino della stazione Marittima di Venezia, tre persone in acqua sono state salvate e recuperate dai vigili del fuoco. Lo scontro è avvenuto all’altezza della briccola 75 e un cabinato è affondato. I vigili del fuoco accorsi dalla Marittima, da Venezia centro storico e con il nucleo sommozzatori, hanno recuperato le tre persone, che non hanno riportato ferite, comunque assistite dal personale del Suem. Sul posto la polizia di Stato e la Capitaneria di porto.