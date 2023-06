Anziana trovata in acqua senza vita, si era allontanata da una residenza per anziani

Mancava poco alle 20 di sabato sera quando il comandante di un vaporetto Actv ha visto un corpo galleggiare in acqua trasportato dalle onde vicino alle Fondamente Nove. Partito l'allarme, la volante lagunare del 113, che con i vigili del fuoco ha portato a riva la persona ormai senza vita, ha accertato che si trattava di una donna anziana la cui identità era riconducibile all'85enne di cui era stato denunciato l'allontanamento da una residenza per anziani, circa un paio di ore prima.

La stessa struttura aveva allertato anche la famiglia che poi ha riconosciuto la parente prima che il corpo dell'85enne venisse messo a disposizione dell'Autorità giudiziaria per le indagini. È infatti probabile, stando ai primi rilievi, che l'anziana sia scivolata, abbia battuto la testa e sia finita in acqua. Ma per capire cosa sia avvenuto realmente nell'arco di tempo trascorso fra l'allarme lanciato dalla residenza e il ritrovamento della donna senza vita in acqua, la polizia farà altre indagini continuando a raccogliere testimonianze e visualizzando le immagini delle telecamere. Al momento nessuna ipotesi può essere esclusa. Resta da accertare il percorso compiuto dalla donna, il motivo del suo allontanamento dalla struttura e come sia finita in acqua perdendo la vita.