Basilica di San Marco imbrattata, il ministro Sangiuliano: «Un gesto inqualificabile»

«Non può definirsi, come nelle intenzioni degli eco-vandali, un allarme antincendio, ma un gesto vile e inqualificabile quello posto in essere a Venezia». Lo ha detto oggi il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, commentando l'iniziativa del gruppo di attivisti che ha imbrattato la Basilica di San Marco spruzzando Nesquik sulla facciata laterale destra e versando del fango sulle colonne.

Sangiuliano condanna con fermezza il blitz dei sei cittadini, spiegando che si tratta di «uno sfregio a uno dei simboli più illustri del patrimonio culturale nazionale». Il ministro ha ricordato anche l'approvazione al Senato del disegno di legge varato dal Governo «che punisce gli eco-vandali costringendoli a pagare di tasca propria il ripristino delle opere. Attendiamo il via libera definitivo della Camera. Chi danneggia paga economicamente in prima persona».

Dopo aver imbrattato la basilica, gli attivisti hanno srotolato lo striscione con scritto "Fondo Riparazione" e un cartello con le foto dei dodici cittadini di Ultima Generazione che sono rimasti in carcere per tre giorni, dopo un blocco stradale a Fiumicino, prima di ricevere oggi la misura cautelare di obbligo di dimora. Alle 11.40 sono arrivate le forze dell’ordine, che hanno portato via i manifestanti alle 12.15.

«Siamo l'ultima generazione di figlie, mamme, papà e nonne che hanno la possibilità di cambiare rotta rispetto al collasso sociale ed economico causato dalla distruzione del nostro ecosistema, e di creare un sistema più equo, sicuro e dignitoso», spiegano gli attivisti. «Ho 17 anni e anche oggi sono qui per chiedere un Fondo Riparazione permanente per le vittime del collasso climatico», ha quidi commentato uno dei manifestanti.