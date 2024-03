Brugnaro ribadisce: la tassa d'imbarco all'aeroporto è necessaria

Nessun ripensamento da parte del sindaco Luigi Brugnaro sulla tassa d'imbarco per l'aeroporto di Venezia. L'amministrazione risponde alle pressioni di Save e di Ryanair, confermando che l'addizionale di 2,50 euro a passeggero è una misura necessaria e sacrosanta. «C'è una legge, era mio dovere istituire la tassa perché abbiamo bisogno di quei soldi, anche se qualcuno si è arrabbiato», ha fatto presente il sindaco oggi, 5 marzo. Si tratta di risorse che, come ha sempre sostenuto Ca' Farsetti, sono fondamentali per aiutare i conti della città, e in particolare per far fronte alle spese di manutenzione che derivano dalla pressione turistica.

Aggiunge Brugnaro: «L'aeroporto è ben gestito e non ho nulla da rimproverare alla dirigenza. Ma ho la libertà di essere sindaco e di rappresentare i cittadini». Per Brugnaro non è ragionevole la posizione di Save, che «nel suo ricorso dice che quella tassa avrei dovuto caricarla sui cittadini veneziani». E si chiede: «Questi vengono da tutto il mondo a fare festa, a fare turismo, e lo sporco devono pagarlo i cittadini veneziani?». «Se non lo facevo - ribadisce - con che titolo oggi avrei chiesto allo stato di rifinanziare la legge speciale, che è scaduta? Sono 150 milioni all'anno per 10 anni», fondi di cui la città ha bisogno per pagare le spese legate alle sue specificità: la manutenzione delle rive, dei canali, della laguna e altro ancora.

Pochi giorni fa Enrico Marchi, presidente di Save, ha contestato per l'ennesima volta l'introduzione della tassa di imbarco, che ha portato alcune compagnie aeree (tra le quali Ryanair, che sul tema ha assunto posizioni particolarmente critiche) a ridurre gli investimenti su Venezia. Ma l'amministrazione resta ferma: come spiegato dall'assessore al bilancio, Michele Zuin, a gennaio 2024 si è confermato un andamento complessivo positivo del +3% rispetto al 2019 e del +1,6% rispetto al 2023, «segno della vitalità e della capacità attrattiva del nostro aeroporto» e del fatto che «l’introduzione della addizionale di 2,5 euro non ha influito sulla ripresa del traffico post-pandemia».