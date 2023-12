Alla guida dei mille volontari del controllo di vicinato, a Mira, arriva Alessandro Mazzucco

Cambio della guardia al coordinamento dei gruppi di controllo del vicinato di Mira. Dopo 10 anni nelle veste di coordinatore, Daniele Ferrante passa il testimone ad Alessandro Mazzucco. Il passaggio di consegne è stato ufficializzato nella riunione tra i referenti territoriali, l'amministrazione comunale, la polizia locale e la Tenenza dei carabinieri. «Un grande ringraziamento a Daniele Ferrante - commenta il sindaco di Mira, Marco Dori - che in questi anni ha saputo condurre con capacità i gruppi di controllo di vicinato. A Mira stiamo parlando di circa mille volontari e quasi 50 gruppi e coordinatori che hanno messo a disposizione della comunità il loro tempo e attenzione. Un grosso in bocca lupo al nuovo coordinatore Alessandro Mazzucco e a quanti lo aiuteranno nella gestione e crescita della rete associativa».



Durante la riunione, coordinata dal sindaco Dori alla presenza dei referenti dei gruppi, del comandante dei carabinieri di Mira, Marco Occhipinti e dei viceistruttori di polizia locale Gabriele Fumai e Cristian Pellegrin, si è trattato dei temi della sicurezza e della prevenzione dei reati e delle truffe, compresa l'illustrazione del del nuovo sistema di videosorveglianza comunale che verrà realizzato nel 2024, con nuovi occhi elettronici in tutte le frazioni del territorio, frutto di una progettazione comunale vincitrice di un bando ministeriale.

«La presenza del controllo di vicinato nel Comune di Mira ha iniziato la sua operatività nel 2014, con il coordinamento di "Gambarare-Molin Rotto" e in questi anni ha visto l’adesione di oltre un centinaio di famiglie - ricorda Mazzucco - da quel momento è stato un continuo crescendo in tutto il territorio comunale, con continue aggiunte di nuovi coordinamenti e con decine di famiglie. Il nostro impegno è ora quello di essere presenti in quei quartieri e territori ancora scoperti, con l'intento di fornire la massima collaborazione a carabinieri e polizia locale per la prevenzione dei reati. Grazie al protocollo di intesa tra prefettura di Venezia e vari comuni del Veneziano, firmato a settembre 2023, l'amministrazione comunale di Mira che ha siglato il sostegno a tutte le iniziative dei comitati e segue le direttive dell’Associazione nazionale controllo del vicinato (www.acdvevents.it)».