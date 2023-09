Una collezione archeologica di 226 reperti torna allo Stato

Un'importante collezione archeologica, formata da 226 reperti, è stata presentata oggi nello storico salone del Piovego di Palazzo Ducale. Si tratta di una collezione rappresentativa di varie classi ceramiche e manufatti bronzei riferibili a corredi funerari di necropoli dell’Etruria antica dal IX al V sec. a.C.; di materiali italici dal VI al III sec. a.C. e di materiali vitrei di età imperiale romana.

I beni sono stati verificati, e successivamente sequestrati, nel novembre 2022 dal nucleo carabinieri tutela patrimonuo culturale di Venezia nell’ambito di un’attività ispettiva della Soprintendenza A.B.A.P. per il Comune di Venezia e Laguna. Gli accertamenti effettuati hanno permesso di verificare che la collezione si era formata a partire dagli anni Settanta del secolo scorso, con un primo nucleo di 39 reperti, per poi giungere a complessivi 239 elementi, di cui la stragrande maggioranza era priva di qualsiasi attestazione di provenienza. Dirimente è stata la completa collaborazione alle indagini da parte dell’ultimo detentore, una volta comprese lacune e criticità, relativamente alla provenienza dei beni e alla proprietà degli stessi. A termine delle attività, la procura di Venezia ha decretato il dissequestro della collezione e la sua consegna alla Soprintendenza per il Comune di Venezia e Laguna.