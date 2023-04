Dopo il contatore dei veneziani nasce quello dei posti letto per turisti

Era il 23 marzo del 2008, quindici anni fa, quando l'associazione Venessia.com attivò il "contatore dei veneziani" nella vetrina della farmacia Morelli, in campo San Bartolomeo. Un'iniziativa pensata per rendere evidente il progressivo spopolamento della città, che nel corso del 2022 è scesa sotto la quota dei 50mila abitanti. Era un monito, ancora attualissimo, per sensibilizzare sul progressivo esodo dei residenti. Ora l'associazione, in collaborazione con l'osservatorio "Ocio", dà inizio ad un altro conteggio: quello del numero dei posti letto turistici disponibili nella città storica. Che, al contrario, è in continua crescita.

Il nuovo display ("contatore dei posti letto dell'offerta ricettiva nella città storica") sarà inaugurato lunedì 17 aprile presso la libreria "Usata" by Marco Polo, in campo Santa Margherita. Si tratta di «una sorta di dialogo virtuale tra spopolamento e crescita del turismo - come riferito da Venessia.com - che, da una parte riempie i vuoti lasciati in città, dall'altra ne rappresenta una causa associata». Il contatore verrà poi aggiornato di mese in mese, grazie alla disponibilità di una delle vetrine della libreria.