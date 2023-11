Il Comune stanzia altri fondi europei per bus a idrogeno ed elettrici

La giunta veneziana, tramite fondi europei, investe ulteriormente nella mobilità sostenibile e programma l'acquisto di autobus, mezzi di navigazione e sistemi informativi: vanno in questa direzione tre delibere appena approvate su proposta degli assessori Michele Zuin (società partecipate) e Renato Boraso (mobilità).

La prima consente di utilizzare 6 milioni di euro risparmiati con le procedure di gara fatte nel precedente bando dedicato alla mobilità green: con questi 6 milioni, annuncia Zuin, saranno acquistati ulteriori autobus a impatto zero, portandoli a 134 in totale. Entreranno in funzione progressivamente, tra la fine del 2024 e il giugno del 2026. Per Boraso, «in questo modo verranno, di fatto, azzerate le emissioni in atmosfera: saranno in circolazione 90 autobus ad idrogeno e 44 elettrici, con un'estensione di 11 mezzi del fornitore attuale». Nel dettaglio: 90 mezzi ad idrogeno saranno consegnati nella primavera del 2026; 33 elettrici a dicembre 2024; 11 elettrici nella primavera del 2026. Grazie alla manovra, il Comune riuscirà a spendere tutti i fondi del Pnrr dedicati a questo capitolo.

Per quanto riguarda i mezzi di navigazione, è stata approvata una nuova convenzione con il ministero dei trasporti per l'utilizzo integrale dei 20 milioni di euro previsti nel DL 34/2020 per gli investimenti nel settore, con un incremento di ulteriori 5 milioni con i quali saranno acquistati due battelli foranei ibridi.

La terza delibera assegna 2,4 milioni (fondi Pon Metro React) ad Actv per la realizzazione di una rete di 40 biglietterie automatiche, che saranno installate prevalentemente agli approdi dei vaporetti e nei principali terminal. Queste biglietterie, dotate di un software avanzato, potranno essere costantemente aggiornate con le nuove tariffe. Oltre a ciò viene finanziato l’acquisto di 12 pannelli Lcd per la diffusione di informazioni in tempo reale sul servizio di trasporto pubblico e di 69 pannelli informativi per tutte le fermate del tram. «Questa decisione - precisa Zuin - ci permette di rendere automatizzata la rete di vendita dei titoli di viaggio». Boraso evidenzia come «il rinnovo di tutti i pannelli permetterà all’utenza di avere informazioni in tempo reale sui tempi di arrivo dei mezzi».

«Parliamo con i fatti - è il commento del sindaco Luigi Brugnaro -. È un altro esempio concreto della nostra volontà di presentare Venezia come la capitale mondiale della sostenibilità. Investiamo in tecnologia, all'interno di una prospettiva di futuro e di lavoro. Con azioni come queste, possiamo guardare insieme al futuro green delle nuove generazioni. Non ci fermiamo ai proclami legati alla transizione energetica, ma la realizziamo fattivamente, secondo i principi di sostenibilità ambientale, sociale ed economica».