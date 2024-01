Forte Poerio, in arrivo un nuova area barbecue

Nuovo intervento di riqualificazione per Forte Poerio. Dopo i nuovi giochi e il nuovo bosco urbano, realizzati nel 2023, ora è tutto pronto per il rinnovamento dell'area barbecue e degli spazi esterni, oltre all'installazione di un sistema di videosorveglianza per il parcheggio e l'area attrezzata.

«Grazie a un finanziamento ministeriale - comunica l’assessore comunale di Mira, Albino Pesce, con delega ai Parchi pubblici - partiremo dalla riqualificazione che prevede la sistemazione dell’area di accesso, la posa di nuova staccionata in legno per delimitare l’area di nuova forestazione, la formazione di un percorso pedonale e la sostituzione dei barbecue esistenti con nuovi elementi per gli amanti della cucina all'aperto». A Forte Poerio sarà poi installata anche una telecamera di videosorveglianza, oltre a dei paletti per impedire il parcheggio selvaggio nelle aree verdi.

«Purtroppo - spiega il sindaco Marco Dori - in passato abbiamo avuto diverse segnalazioni di persone che, nonostante i divieti presenti, si avventuravano con le auto negli spazi verdi del Forte. Con la polizia locale siamo intervenuti e in alcuni casi sono state fatte delle multe. Con i nuovi interventi dovremo risolvere questo problema, e, con la videosorveglianza, anche quello dell'abbandono rifiuti. Sono inoltre in arrivo anche dei nuovi contenitori multimateriale per favorire la raccolta differenziata». In prospettiva, il parco sarà dotato anche di nuove attrezzature.

«In caso di nuovi finanziamenti - continua l’assessore Pesce - si potrà far partire anche un ulteriore stralcio he prevede di potenziare la dotazione di attrezzature ludiche, di migliorare la sicurezza per l’accesso all’area dell’edificio militare dismesso nonché di aumentare la dotazione di fabbricati accessori a servizio degli orti sociali esistenti».