Grandinata nel Portogruarese, vigneti: quasi la totalità della produzione andrà persa

Una percentuale di danno che per i vigneti va dal 40% all’80%. Sabato mattina i tecnici di Coldiretti hanno visitato le zone colpite dal temporale di venerdì pomeriggio. Una grandinata che ha toccato, in particolare, i comuni di Pramaggiore, Cinto Caomaggiore e Portogruaro. Una fascia lunga oltre dieci chilometri e larga due che parte dalla località Comugne di Pramaggiore, attraversa San Biagio in quel di Cinto e termina in centro a Portogruaro.

L’evento ha praticamente distrutto i vigneti ma ha colpito anche le altre colture. «Per quanto riguarda il frumento, il danno fortunatamente non supera il 20%, le barbabietole da zucchero la grossa batosta l’avevano subita con il maltempo della scorsa settimana, e quello di ieri è stata un ulteriore colpo che ha aggravato la situazione già critica - afferma Andrea Pegoraro presidente di Coldiretti Portogruaro -. I danni nei vigneti sono particolarmente gravi, le piante sono infatti nella delicata fase della prefioritura, quando i tralci sono fragili come uno stelo di vetro e i grappolini sono appena abbozzati».

Difficile dire quanti ettari siano stati interessati dall’evento grandinigeno, ma essendo nel cuore dell’area Doc Lison Pramaggiore sicuramente sono qualche centinaio. La grandinata è durata meno di un quarto d’ora, sufficiente però per imbiancare l’area colpita creando un paesaggio invernale. «Vista la delicata fase vegetativa, la quasi totalità della produzione andrà persa e forse sarà compromessa anche quella del prossimo anno - avvere Orazio Franchi, tecnico di Coldiretti esperto di viticoltura -. La vite possiede un fenomenale sistema di gemme. Sicuramente tra qualche giorno si metteranno in azione le gemme dormienti. Queste gemme possono rimanere allo stato latente per molti anni e nei casi di emergenza, come la grandinata di venerdì, germogliano per permettere alla pianta di sopravvivere, ma senza la produzione di grappoli».