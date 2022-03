Iuav apre le porte a studenti, docenti e ricercatori dell’Ucraina

L'università Iuav di Venezia in prima linea per accogliere studenti, docenti e ricercatori in fuga dall'Ucraina. L'ateneo ha accolto l'appello della ministra dell'Università e della ricerca, Cristina Messa, avviando una serie di iniziative per favorire l’inserimento di giovani e ricercatori nella propria comunità di studio negli ambiti disciplinari di arti visive, architettura, design, moda, pianificazione e teatro.

In particolare, per gli studenti sono state rese disponibili cinque posizioni in uno dei corsi di laurea triennali e magistrali Iuav in italiano o presso i due corsi di laurea in Architettura e Pianificazione attivi in lingua inglese. Cinque sono i posti di dottorato o post-doc presso la Scuola di Iuav. Due posti di visiting professor e visiting researcher sono quindi disponibili presso le strutture didattiche e di ricerca del Dipartimento di eccellenza di culture del progetto.

Studenti e ricercatori saranno inseriti nella comunità Iuav senza oneri né tasse; gli studenti potranno beneficiare di una borsa di studio di 3000 euro; studenti phd/post-doc, visiting professor e visiting researcher avranno diritto a un rimborso forfettario di 3000 euro. Per gli alloggi l’Università Iuav si avvale della collaborazione della Caritas Veneto (che mette a disposizione 7 posti) e può provvedere alla copertura di ulteriori alloggi per tre mesi con 8000 euro resi disponibili dalla Fondazione Iuav.

«Solidarietà e accoglienza sono parte del Dna della nostra Scuola. - commenta il rettore Iuav Benno Albrecht - In questo momento l’Università è chiamata a impegnarsi per la costruzione e il consolidamento della pace, che passa anche attraverso il sostegno allo studio, alla formazione e alla conoscenza: un diritto per i giovani e per i ricercatori ucraini che Iuav si impegna a favorire e sostenere».