Maltempo, un albero caduto sul Terraglio, strade e box allagati

Ha causato alcuni allagamenti, un albero caduto e diversi interventi dei vigili del fuoco in città, la pioggia insistente caduta sul Veneziano martedì. Nel pomeriggio le condizioni sono migliorate, ma la centrale operativa della polizia locale di Venezia ha raccomandato la guida con prodenza nelle vie allagate: a Marghera via Ferrara, Mameli e Zanardelli; a Zelarino nelle vie Comboni e Carlevaris e inoltre in via Pisanelli e via Ulloa. Nelle prossime ore sono previsti miglioramenti ma il tempo continuerà a rimanere variabile nei giorni successivi con nuvolosità e possibili rovesci.

Tra gli interventi dei vigili del fuoco c'è stata un'uscita per mettere in sicurezza un albero caduto sul Terraglio e varie chiamate per box esterni, garage e magazzini finiti sott'acqua nelle ore del mattino, quando le precipitazioni sono state più intense. Rami caduti e altri allagamenti sulle strade, in prossimità dei tombini, hanno creato lievi disagi ma senza emergenze in generale sul territorio.