Molocinque annulla Savage: è a rischio causa. Prefetto: «Ha fatto la scelta migliore»

Molocinque cancella l'evento del rapper sessista previsto per il sabato di Pasqua: la Fondazione Efesto, che aveva lanciato la campagna contro l'artista, esulta e ringrazia. Per il prefetto Darco Pellos, «È stata fatta la scelta migliore», e ora la discoteca è a rischio causa. Gli avvocati di Niky Savage hanno respinto la richiesta di rinuncia in via bonaria all'esibizione, che il responsabile del locale da ballo a Marghera, Andrea Bacciolo, gli aveva proposto. E adesso è probabile che il rapper vada avanti con una pretesa di rivalsa nei confronti del Molocinque, per il suo recesso dal contratto. «Savage non ritiene che i presupposti indicati possano comportare l’annullamento della data - le parole di Bacciolo - Determinata la serietà della vicenda e il perdurare del dibattito ancora in corso confidavamo da parte del management e dell’artista la piena presa di coscienza dello stato dei fatti; cosi non è stato. Determinato che la responsabilità della pubblica sicurezza è solo in capo al locale, e palesato il suo totale disinteresse a riguardo, ci troviamo costretti a impedire la sua esibizione».

Fondazione Efesto, che ieri a Venezia ha incontrato il prefetto, Darco Pellos, e il questore, Gaetano Bonaccorso, ringrazia. «La persona del titolare Andrea Bacciolo, il Comitato genitori, le istituzioni le cittadine e i cittadini che in questi giorni ci hanno seguito e supportato nello sviluppo della vicenda. L’iniziativa non aveva e non ha alcuna intenzione “punitiva” nei confronti del locale Molocinque, a maggior ragione per la disponibilità a valutare una soluzione alternativa fin dal primo momento dimostrata, né limitarsi a una singola campagna “contro” Niky Savage, ma si pone l’obiettivo di alzare il livello di attenzione rispetto a una tematica così delicata come quella dei messaggi diseducativi riaguardo al rispetto di genere». Savage ad ogni evento scatena polemiche per i testi dei suoi brani sessisti in cui le ragazze vengono definite "prostitute". «È stata fatta una scelta giusta - il commento del prefetto - Esprimiamo apprezzamento nei confronti del gestore, perché la preoccupazione legata alle eventuali manifestazioni contrarie all'evento così è venuta meno. I messaggi che portano disvalore non devono essere diffusi e gli agenti commerciali non devono contribuire a espanderli».

Con il mondo dell'associazionismo la prefettura ha deciso d'intraprendere un percorso per ostacolare i messaggi anti-sociali. «La scelta del gestore è stata quella migliore - ha chiarito Pellos - Non bisognava arrivarci», dice, rimettendo al senso di responsabilità dei titolari delle imprese del divertimento la scelta di evitare in partenza performance con protagonisti del panorama musicale e dello spettacolo che diffondono messaggi violenti, incitano all'odio, esasperano le differenze di genere alimentando sessismo e crudeltà.