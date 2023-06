Alexandru Ianosi morto suicida nel carcere di Venezia

Un detenuto di nazionalità romena, Alexandru Ianosi, di 36 anni, è stato trovato morto questa mattina nel carcere Santa Maria Maggiore di Venezia. Dalle informazioni diffuse, si sarebbe suicidato. L'uomo era entrato nel penitenziario a settembre 2022 per l'omicidio della compagna Lilia Patranjel, con la quale viveva a Spinea. È il secondo suicidio in carcere a Venezia nel giro di poche settimane: il 6 giugno si era tolto la vita Bassem Degachi, di 39 anni.

A diffondere la notizia è stato il Sindacato autonomo polizia penitenziaria (Sappe). «Purtroppo, il pur tempestivo intervento dell'agente di servizio non è servito a salvare l'uomo, che è stato trovato impiccato alle sbarre della cella», dice Giovanni Vona, segretario Sappe Triveneto. Un episodio grave e doloroso: «Abbiamo sempre detto - aggiunge Vona - che la morte di un detenuto è una sconfitta per lo Stato. Già un mese fa abbiamo segnalato la gravità del momento storico, la carenza di personale, i turni massacranti. Di recente, a Venezia, c'è stato anche un tentativo di fuga, sventato. Abbiamo avvisato, congiuntamente con tutti i sindacati, gli uffici superiori e il prefetto di Venezia». Ianosi, peraltro, aveva già manifestato tendenze autolesioniste in passato: poco dopo essere entrato in carcere si era ferito gravemente, infilandosi il manico di una scopa in un occhio.

Per Donato Capece, segretario generale del sindacato, «la via più netta e radicale per fermare queste disgrazie sarebbe quella di un ripensamento complessivo della funzione della pena e, al suo interno, del ruolo del carcere. Il suicidio di un detenuto rappresenta un forte stress per il personale di polizia e per gli altri detenuti; sconforta che le autorità politiche, penitenziarie ministeriali e regionali, pur in presenza di inquietanti eventi critici, non assumano adeguati ed urgenti provvedimenti».