Msc conferma due navi da crociera a Venezia

La compagnia Msc conferma per questa stagione le crociere a Venezia, intanto con due navi. «Un bel segnale di ripresa» per il governatore Luca Zaia, che ha ringraziato Msc, aggiungendo «Un segnale che dice che il mondo non si è fermato, anche a livello internazionale: parlando con la stampa estera ho detto che Venezia è deserta ma che potrà tornare quella di prima».

«È ovvio che c'è il tema della viabilità acquea da risolvere - ha specificato -. Si spera di arrivare fino in fondo con quello che sarà l'ormeggio a Porto Marghera», ovvero l'approdo che consentirà alle navi di percorrere una via alternativa a quella del canale della Giudecca e bacino di San Marco, in base a quanto stabilito dal Comitatone. Ma «finché non sarà approntato l'ormeggio su Marghera continueremo con la viabilità ordinaria», ha aggiunto il governatore.

Per l'adeguamento dei terminal a Marghera c'è bisogno di alcuni mesi di lavori, quindi evidentemente le prime navi (almeno) della stagione continueranno ad approdare alla Marittima. In ogni caso il traffico sarà ridottissimo rispetto a quello che si vedeva in città fino al 2019. Le norme sugli spostamenti e sul turismo sono ancora tutte da stabilire e difficilmente questo settore potrà fare grandi numeri. Secondo Vtp, società che gestisce il terminal crociere della Marittima, servirà attendere addirittura il 2025 per ritornare ai livelli pre Covid.

Le prime due navi previste da Venezia - secondo quanto riporta il sito della compagnia - sono la Msc Sinfonia, in partenza il primo maggio per una crociera di 7 giorni nel Mediterraneo, e la Msc Poesia, sempre con destinazione il Mar Mediterraneo, in partenza il 2 maggio.