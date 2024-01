La guardia costiera ferma due navi mercantili

In due diverse giornate, lunedì e mercoledì, gli ispettori della guardia costiera di Venezia hanno disposto a Porto Marghera il fermo amministrativo (la cosiddetta detenzione) di due navi da carico battenti bandiera liberiana. Il team ispettivo, impegnato nelle consuete verifiche sulle unità navali, ha riscontrato il mancato rispetto delle normative internazionali: principalmente, irregolarità in materia di sicurezza della navigazione e della tutela dell’ambiente marino.

A bordo delle due navi sono state rilevate, rispettivamente, 17 e 15 difformità di varia natura: preparazione carente degli equipaggi nella gestione delle emergenze (tra le quali il caso di incendio a bordo), scarsa manutenzione degli impianti, cattive condizioni di vita e di lavoro dei marittimi imbarcati, oltre ad altre carenze potenzialmente pericolose per l’ambiente marino.

Le situazioni riscontrate violano diverse convenzioni internazionali, tra le quali la Solas, sulla salvaguardia della vita umana in mare, e la Marpol, per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi. L’Italia, infatti, fa parte del Memorandum di Parigi, un accordo tra gli stati europei ed il Canada siglato con lo scopo di garantire solo la presenza di navi di un certo standard nei porti di rispettiva giurisdizione. Una delle due navi fermate era già stata sottoposta a precedenti provvedimenti di detenzione da parte di altri ispettori europei: al terzo fermo consecutivo, si verificheranno le condizioni necessarie per il bando, ovvero l’espulsione da tutti i paesi del Memorandum per tre mesi.

I mercantili, fa sapere la guardia costiera, non potranno lasciare gli ormeggi finché non saranno attuate tutte le misure correttive necessarie per ripristinare le condizioni di sicurezza.