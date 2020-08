Barca ad alta velocità fa rovesciare un cofano: tre persone in acqua

Verso le 15.30 di oggi un barchino si è rovesciato nella laguna di Venezia lungo il canale di San Nicolò, all'altezza dell'isola della Certosa, facendo finire in acqua le tre persone che erano a bordo. Fortunatamente i tre se la sono cavata bene: a parte lo spavento, nessuno si è fatto male. Stando alla ricostruzione della guardia costiera, arrivata sul posto nei minuti successivi, a causare il ribaltamento sarebbero state le forti onde create da un’altra imbarcazione che è passata nelle vicinanze navigando ad alta velocità.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I naufraghi sono stati recuperati da un'altra barca presente in zona che nel frattempo ha allertato la guardia costiera, il cui personale ha coordinato le motovedette delle altre forze di polizia e di soccorso. Sono stati i vigili del fuoco, poco più tardi, a occuparsi delle operazioni di recupero del cofano rovesciato. Del fatto è stata informata la procura. La guardia costiera, in una nota, ha raccomandato il rispetto delle velocità in laguna e ricordato che proseguirà nei controlli per reprimere comportamenti di questo tipo.