Il sindaco a Pellestrina per illustrare i lavori di rinnovo dei percorsi ciclabili

L'amministrazione veneziana è tornata a Pellestrina, nella giornata di martedì 16 maggio, per presentare i progetti di rinnovo dei percorsi ciclopedonali che saranno avviati nei prossimi tempi, probabilmente un paio di settimane. Si tratta principalmente di interventi di messa in sicurezza, per un investimento totale di 2,9 milioni di euro provenienti dai fondi europei React Eu.

In precedenza la popolazione locale aveva chiesto un maggiore coinvolgimento nella messa a punto del piano, inizialmente presentato dall'assessore Renato Boraso il 15 marzo. In quell'occasione molti avevano sollevato perplessità, sostenendo che fosse un'opera calata dall'alto. I residenti, in particolare, erano preoccupati per eventuali impedimenti dei passaggi carrabili o per il possibile taglio dei posti auto. A quel punto l'assessore aveva aperto alla creazione di uno sportello dove i cittadini avrebbero potuto portare proposte, dubbi e perplessità per migliorare l'intervento.

Ieri, al palasport di Portosecco, ha parlato il sindaco Luigi Brugnaro, accompagnato dallo stesso Boraso e dall'assessore Michele Zuin, dai tecnici del Comune e dai consiglieri comunali e della Municipalità di Lido Pellestrina, con il presidente Emilio Guberti. Tra gli obiettivi ha evidenziato la necessità di dare continuità al collegamento ciclabile da Santa Maria del Mare a piazzale Caduti del Giudecca; inoltre, di adottare migliorie sul fronte della sicurezza delle strettoie lungo la strada comunale dei Murazzi, che sarà interessata anche dal riordino della banchina stradale e da interventi di riasfaltatura. Altro punto d'intervento sarà la gestione dei flussi ciclabili attravero l'installazione di apposita segnaletica per separare i transiti di turisti e residenti, mettendo ordine alla viabilità ed evitando assembramenti. Infine, è in programma la riqualificazione delle aree a parcheggio di Campo Tre Rose e piazzale Caduti del Giudecca. In merito alle due aree di sosta il sindaco ha precisato che il progetto consentirà di aumentare complessivamente il numero dei parcheggi da 331 a 432.

«Non ci saranno restringimenti della carreggiata né impedimenti per i passi carrabili - ha aggiunto il sindaco - tantomeno ci sarà una riduzione dei parcheggi». Spiegando la volontà del Comune di interagire con i cittadini in vista dei lavori, ha concluso: «Il nostro obiettivo è investire al meglio questi fondi per migliorare la viabilità a Pellestrina. Nell'arco delle prossime due settimane saremo pronti ad accogliere eventuali osservazioni».