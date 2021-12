Pizzicato a urinare in Campo Santa Margherita: sanzionato insieme ad altri tre ragazzi

Nella serata di sabato 4 dicembre gli agenti della polizia locale, in abiti civili, hanno fermato in campo Santa Margherita a Venezia quattro giovani, poco più che maggiorenni, multandoli per comportamenti che violavano il regolamento di polizia urbana. Ai ragazzi è toccato anche un daspo di 48 ore.

Sanzionati

Nello specifico, un primo gruppo di tre ragazzi è stato individuato nelle vicinanze di un monumento, con i giovani intenti a consumare bevande alcoliche in bottiglie di vetro. I ragazzi, uno residente a Venezia, uno a Mestre ed uno a Spinea, sono stati sanzionati per aver violato la norma riguardante la circolazione al di fuori degli spazi consentiti con bottiglie in vetro.

Ulteriori controlli, sempre nella zona di campo Santa Margherita, hanno permesso di fermare un giovane che si portava all'interno di una calle, ai margini del campo, per urinare. Anche per lui, appena maggiorenne e residente nell'hinterland veneziano, sanzione amministrativa e ordine di allontanamento per 48 ore.