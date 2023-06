Jesolo, alberghi verso il tutto esaurito nel fine settimana

Sul litorale veneziano si prevede il tutto esaurito per i giorni del Corpus Domini, festività cara alla popolazione di lingua tedesca. A Jesolo l'occupazione media nelle strutture ricettive alberghiere farà registrare numeri molto elevati: secondo il sistema di rilevazione H-Benchmark, da tempo adottato dall’Associazione jesolana albergatori, ad oggi le previsioni evidenziano una occupazione media dell’85%, con gli hotel 3 stelle e 3 stelle superior attestati al 90%. Se si aggiungono le prenotazioni dell'ultimo momento, è probabile che nel fine settimana la maggior parte degli hotel sarà sold out. Per quanto riguarda la nazionalità, il 42% di turisti arriverà dall’Austria, il 20% dalla Germania, il 16% dall’Italia e il 3% divisi tra Svizzera e Gran Bretagna; il rimanente circa 19% da altri stati dell’Est Europa.

Per Pierfrancesco Contarini, presidente dell'Aja, «quella che sta per arrivare è l’ultima festa del mercato tedesco, che coincide anche con un periodo buono da un punto di vista del meteo e delle temperature: per questo ci aspettiamo dei grandi numeri. Tutto questo dopo un fine settimana, quello del ponte del 2 giugno, che ha fatto registrare un’ottima occupazione e che ci ha risollevato dopo un maggio claudicante a causa del meteo».

È importante, prosegue Contarini, «continuare a lavorare nella promozione anche del nostro territorio, evidenziando le eccellenze e le tradizioni. Accogliamo con favore il progetto dell’amministrazione comunale, di valorizzare, attraverso il Consorzio JesoloVenice, eventi come la festa del Patrono, denominata Equilium in Festa. Anche questi eventi collaterali ci permettono di catalizzare l’attenzione sulla nostra città e fare trovare un motivo in più per venirci a visitare. Alla pari della grandi manifestazioni, tutto ciò che è legato alle tradizioni e alla nostra storia va promosso nei mercati esteri».