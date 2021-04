Musei, concerti, cinema e locali: le città riprendono vita

Timidamente, da oggi in poi, si torna a frequentare spazi ed eventi che per tempo sono stati bloccati

Il primo giorno di ritorno in zona gialla segna la ripresa di molte attività che per diverse settimane sono rimaste chiuse o a mezzo servizio: era l'8 marzo quando, con i contagi in rapida salita, le restrizioni in tutto il Veneto sono state inasprite con l'entrata in vigore della zona arancione, poi passata a rossa una settimana più tardi. Così, da oggi, aumentano gradualmente gli studenti nelle scuole, mentre bar e ristoranti hanno riallestito i tavolini all'esterno e molte istituzioni culturali e sportive stanno programmando le attività per le prossime settimane.

Già stamattina, 26 aprile, hanno riaperto i Musei Civici di Venezia: per primi Palazzo Ducale e il Correr, che saranno aperti tutti i giorni della settimana; poi, da venerdì 30 aprile, seguiranno gli altri ma solo nei weekend, da venerdì a domenica. «Un giorno di festa», secondo la presidente del Consiglio comunale Ermelinda Damiano, perché «restituiamo ai nostri cittadini e al mondo i luoghi simbolo della bellezza e della cultura di Venezia» (info e orari sul sito di MuVe). Mercoledì 28 aprile tocca invece alle Gallerie dell’Accademia, che riaprono al pubblico (orari 8.15 - 19.15) con un'accoglienza speciale, quella del direttore Giulio Manieri Elia che, alle 10, condurrà i visitatori nelle sale del museo. Lo stesso giorno sarà presentato il restauro del corridoio palladiano, a conclusione di due anni di lavori.

Mercoledì 28 è la data scelta per la riapertura anche dalla Collezione Peggy Guggenheim e da M9. La Guggenheim apre per sei giorni la settimana, dal mercoledì al lunedì, dalle 10 alle 18, con prenotazione online obbligatoria: ad attendere il pubblico uno speciale riallestimento che rende omaggio ai 1600 anni di Venezia con opere di Edmondo Bacci, Tancredi Parmeggiani, Giuseppe Santomaso, Emilio Vedova. Il Museo M9 apre il mercoledì, giovedì e venerdì, dalle 14.30 alle 20.30, con ingresso a 8 euro (5 euro ridotti): il 28 aprile, alle ore 18, compresa nel prezzo ci sarà la visita guidata con il direttore Molinari, il paesaggista Bertorelli e i curatori dell’installazione Foresta M9 (prenotazione obbligatoria, info su m9museum.it). Bisognerà aspettare il 13 maggio, invece, per la mostra delle foto di Mario De Biasi alla Casa dei tre oci.

Tra i cinema il primo ad aver annunciato la ripartenza è l'Img Palazzo, a Mestre, che a partire da giovedì 30 aprile proietterà Nomadland e Minari, appena premiati ai premi Oscar. Riprende anche la musica dal vivo con il pubblico in presenza: il 30 aprile, in occasione della giornata internazionale del Jazz, il Settore cultura del Comune di Venezia organizza in piazzetta Malipiero il concerto del duo Baba Sissoko & Antonello Salis. Già lunedì 26 aprile c'è un concerto lirico in presenza al Teatro La Fenice riservato ai millennials, mentre nei prossimi giorni si saprà qualcosa di più sugli spettacoli a teatro, che al Goldoni dovrebbero riprendere il 5 maggio.

Piscine e palestre potranno riaprire solo più avanti, ma intanto qualcosa si muove anche sul fronte degli eventi sportivi: Caorle, ad esempio, è pronta ad accogliere, venerdì 30 aprile, La Duecento, una delle regate più amate dell’Adriatico organizzata dal Circolo Nautico Santa Margherita in collaborazione con il Comune di Caorle e la Darsena dell’Orologio; mentre il 15 e il 16 maggio il Comune ospiterà un evento di livello internazionale, la Europe Triathlon Cup dedicata agli atleti delle categorie Élite e Junior, provenienti da tutto il mondo.

Le difficoltà restano per molti settori, a partire da bar e ristoranti, come riepilogato da Stefano Pandin, amministratore italiano di Hard Rock Cafe: «La principale sta nel fatto che le prime riaperture riguardano locali dotati di plateatico», che molti, tra cui l'Hard Rock di Venezia, non hanno. «Poter disporre solo della terrazza e senza includere le ore serali della cena non agevola la ripresa».