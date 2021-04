Msc annuncia gli itinerari aggiornati: a Venezia il 5 giugno

In seguito all'annuncio, ieri, del ritorno di alcune navi Msc a Venezia, la compagnia crocieristica ha comunicato i nuovi e aggiornati itinerari per la prossima estate. Delle tre navi che percorreranno il Mediterraneo orientale (con scali in Italia, Grecia, Croazia e Montenegro), quelle che interessano Venezia sono due: la Msc Orchestra, che partirà il 5 giugno con imbarco nei porti di Venezia il sabato e Bari la domenica, per poi fare scalo nelle isole di Corfù e Mykonos e a Dubrovnik; e la Msc Magnifica, che dal 20 giugno effettuerà l’imbarco a Venezia la domenica, Bari il lunedì e Pireo per Atene il mercoledì, facendo poi scalo nell'isola greca di Mykonos e a Spalato. La Msc Splendida, invece, prevede l'imbarco a Trieste.

È molto improbabile che per giugno si riesca ad allestire gli approdi a Marghera, individuati dal Comitatone come soluzione provvisoria per togliere le navi dal canale della Giudecca. Di conseguenza, intanto, le crociere faranno il "tradizionale" tragitto tanto contestato negli anni, passando vicino a piazza San Marco e attraccando alla Marittima. Il numero di passaggi, comunque, non sarà neanche paragonabile a quello che si era visto fino a due anni fa: il traffico crocieristico previsto per quest'estate è decisamente ridotto rispetto a quello che si registrava prima della pandemia.

«Oggi sappiamo quali sono le destinazioni e i porti europei che possiamo raggiungere - commenta il Ceo di Msc Gianni Onorato - e abbiamo dunque potuto aggiornare e rinnovare gli itinerari della stagione estiva per consentire agli ospiti di prenotare. Inoltre - conclude - sono fiducioso che nelle prossime settimane saremo in grado di arricchire ulteriormente alcuni di questi itinerari».