La chiesa di San Fantin riapre ai fedeli dopo decenni di chiusura

San Fantin riapre per i fedeli, dopo un lungo periodo di chiusura e dopo i necessari restauri: sarà accessibile a veneziani e visitatori senza limitazioni di accesso. Nei fine settimana, da venerdì a domenica, a partire dal 12 maggio in poi, sarà così nuovamente visitabile come luogo di preghiera. L'edificio di culto ospita al suo interno importanti tele di Palma il Giovane, oltre alla teca contenente le esequie di Santa Marcellina, sorella maggiore di Sant’Ambrogio, una reliquia donata alla parrocchia nel IX secolo in occasione dell’inaugurazione della chiesa.

La chiesa attuale, opera di Antonio Abbondi detto lo "Scarpagnino", completata ed ampliata dal Sansovino, costituisce un esempio unico e significativo dell’architettura rinascimentale veneziana, ed era anticamente dipendente dalla chiesa di Santa Maria del Giglio. Divenne chiesa parrocchiale e collegiata nel corso del ’600 per poi venire soppressa in epoca napoleonica e divenire una chiesa vicariale dipendente da San Moisè. La chiesa sorge su un sito che dal X secolo, secondo fonti attestate, ha accolto precedenti edifici di culto con il medesimo titolo. Su uno degli altari laterali è custodita una pregevole e antica icona mariana che fu ritenuta nei secoli apportatrice di grazie spirituali e materiali.

Una rassegna musicale

In preparazione a questa riapertura, e quasi come una sorta di invito a riscoprire la chiesa e la sua bellezza, il Patriarcato di Venezia e la Fondazione Teatro La Fenice proporranno una piccola rassegna di musica sacra ad accesso gratuito per la cittadinanza. I posti saranno liberamente fruibili, nel limite della disponibilità.

La rassegna sarà un omaggio alla musica sacra di Antonio Vivaldi, un repertorio di grande fascino che si accenderà di una particolare suggestione grazie alla splendida cornice offerta dalla chiesa di San Fantin. La prima di queste proposte di musica sacra si svolgerà venerdì 14 aprile alle ore 17. Saranno eseguite la cantata di Bach Am Abend aber desselbigen Sabbats per soli coro e orchestra, e il Magnificat di Antonio Vivaldi.