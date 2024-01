Trasporto pubblico, primo sciopero del 2024: a rischio vaporetti, autobus e tram

Aumento salariale di 300 euro, riduzione dell'orario di lavoro a 35 ore settimanali, blocco delle privatizzazioni. Sono alcune delle motivazioni alla base dello sciopero di 24 ore del trasporto pubblico proclamato per mercoledì 24 gennaio dai sindacati di base Usb lavoro privato, Cub trasporti, Sgb, Cobas lavoro privato e Adl Cobas.

L'astensione dei lavoratori potrà interessare i servizi di navigazione, automobilistici e tranviari, così come quelli relativi a People Mover e biglietterie Venezia Unica.

Durante lo sciopero saranno garantiti i servizi minimi, per il settore tranviario e automobilistico (urbano ed extraurbano) dalle ore 6 alle 8.59 e dalle ore 16.30 alle 19.29. Il servizio del giorno 23 gennaio terminerà regolarmente alle ore 2.30 del 24 gennaio, per poi riprendere alle 3.30 del giorno 25. Le linee N1 e N2 non saranno quindi garantite nella notte tra il 24 e il 25 gennaio. Il People Mover sarà garantito invece dalle 7.10 alle 9.50 e dalle 16.40 alle 19.20.

La linea 17 Nave Traghetto (ferry) sarà garantita invece all’interno dei servizi minimi con le seguenti corse:

partenze da Lido San Nicolò per Tronchetto alle ore 6.40, 8.20, 10, 16.40, 18.20 e 20

partenze da Tronchetto per Lido S. Nicolò alle ore 7.30, 9.10, 10.50, 15.50, 17.30 e 19.10.

L'ultima astensione di 24 ore proclamata dalle stesse sigle sindacali, il 20 maggio 2022, ha registrato una percentuale di adesione dell'80,90% per il settore automobilistico e del 64,69% per quello di navigazione.