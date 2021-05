Vaccini over 50, portale in tilt per un'ora. Ulss 3: «Ancora appuntamenti disponibili»

Luca Zaia annuncia la possibilità per gli over 50 di prenotare la vaccinazione dalle 16 di oggi e, come del resto prevedibile, il portale unico regionale va in sovraccarico. Oggi pomeriggio, quindi, si è ripetuto lo stesso scenario del 26 aprile, giorno dell'apertura delle agende per i sessantenni: pagine lente o che caricano a vuoto e difficoltà a fissare un appuntamento, almeno nella prima ora. Dopo le 17, infatti, la pressione degli utenti è diminuita e il sistema è tornato a funzionare normalmente.

C'è stato un piccolo assalto, ma di slot liberi per la vaccinazione ce ne sono ancora, come ad esempio nel territorio dell'Ulss 3. In particolare, la Serenissima ha messo a disposizione dei cinquantenni 300 appuntamenti per la giornata di domani e 500 per domenica, tutti al PalaExpo di Marghera. In contemporanea, sono stati sbloccati gli slot nelle altre sedi vaccinali del territorio, fino a poche ore fa riservate agli utenti con più di 60 anni. «Procediamo ad aggiungere via via nuovi slot - spiegano dall'azienda - che saranno sempre aperti a tutti i cittadini». Questo significa che, d'ora in avanti, tutte le disponibilità a calendario potranno essere prenotate indifferentemente dagli utenti dai 50 anni in su (e quindi nati dal 1971 in poi).

Ieri il direttore generale di Ulss 3, alla pari dei colleghi delle altre aziende sanitarie, aveva lanciato l'ultimo appello ai sessantenni: «Devono prenotarsi, è un atto di civiltà, - aveva spiegato - perché bisogna lasciare l'opportunità anche agli altri. Abbiamo over 50 che vogliono vaccinarsi e stanno premendo alle porte». E adesso, gli indecisi o ritardatari con più di 60 anni potrebbero dover "sgomitare" con i cinquantenni per prenotare un appuntamento per la vaccinazione. Si tratta di un'eventualità possibile, ma comunque remota, - perlomeno per adesso - vista la grande dispoonibilità di vaccini, che finalmente arrivano con costanza e in quantità adeguate.