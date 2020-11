In volo verso Pechino con 36mila euro in valigia: sequestrati

Un cittadino cinese, in partenza per Pechino dall'aeroporto Marco Polo di Tessera, è stato fermato dopo che nel doppiofondo della valigia, in una scatola di scarpe, sono stati trovati ben 36.270 euro. Il denaro è stato sequestrato dai funzionari dell'Agenzia Dogane e Monopoli di Venezia.

Nei guai è finito anche un passeggero lettone in arrivo da Minsk (Bielorussia), che nei bagagli nascondeva duecento stecche di sigarette, per un totale di 40 chili. Nei confronti dell'uomo sono scattate multe per un ammontare di 200mila euro.