Studente rifugiato si laurea con 108 in Pianificazione all'università Iuav di Venezia

Dal campo rifugiati in Etiopia alle aule dello Iuav. Solomon Seyoum Elala, studente eritreo, è arrivato a Venezia nel settembre 2020, grazie al corridoio universitario Unicore (University corridors for refugees), programma di integrazione per giovani rifugiati che intendono proseguire i loro studi in Italia.

Solomon è stato scelto da Giovanna Marconi, referente per le attività di inclusione e coordinatrice della cattedra Unesco sull'Inclusione sociale e spaziale dei migranti internazionali, dopo un’attenta valutazione del curriculum e un colloquio via Skype. «Indossava un vestito elegante da grande occasione - racconta la docente -, era teso ma brillante, evidentemente determinato a giocarsi al meglio quell’unica opportunità di lasciare il campo rifugiati dove viveva da quando la sua famiglia aveva dovuto lasciare l’Eritrea, e riprendere i suoi studi in un paese che aveva molto più da offrire: il nostro. Ho scommesso su di lui, assumendomi la responsabilità di lasciare altri indietro, ed è stato un successo».

Il giovane si iscrive così al corso di laurea magistrale in Pianificazione e politiche per la città, il territorio e l'ambiente. Da subito si impegna e dimostra interesse per i temi del corso di studi, soprattutto quelli ambientali. Oltre a studiare con costanza, lavora per inserirsi al meglio nel suo nuovo contesto locale, studia l’italiano, si iscrive al coro "Voci dal mondo" di Mestre e collabora con iniziative promosse dalla Caritas diocesana, partner di Iuav nel progetto Unicore. Poi, a luglio 2023, si laurea con 108 su 110.

«I professori sono davvero inclusivi e il loro entusiasmo nell'aiutare gli studenti è stato ammirevole - ha raccontato Solomon -. I corsi, in particolare, includono attività di lavoro di gruppo, che ci danno l'opportunità di interagire con altri studenti locali e internazionali, permettendoci di acquisire e condividere una varietà di esperienze e tecniche. Complessivamente, è stato fantastico».