Palazzo Labia in vendita, i dipendenti Rai: «Non si svendono i gioielli di famiglia»

L'assemblea di redazione della Tgr Veneto riunita in via straordinaria ha respinto ogni ipotesi di vendita di Palazzo Labia, sede della Rai. Il progetto diventa sempre più concreto dopo nell'ultimo Cda dell'azienda televisiva è stata approvata l'ipotesi della vendita "a pacchetto" che comporta la dismissione di una parte del patrimonio immobiliare aziendale, con la cessione di alcune sedi tra cui quella di Venezia, la più preziosa.

«Non si svendono i gioielli di famiglia», dicono i dipendenti Rai. Non è la prima occasione in cui il palazzo viene messo sul mercato, ma la novità è che stavolta fa parte di un unico piano di cessione di immobili aziendali che raggruppa anche la sede Rai di Corso Sempione a Milano, quelle di Genova e Firenze oltre a alcune proprietà nella capitale. La sede veneziana però ha un prestigio e un valore storico e artistico che la rende unica nel patrimonio della Rai.

«Quanto comunicato dal Cdr dopo la recente riunione con l'azienda ci sgomenta e ci preoccupa - afferma il personale del Tgr del Veneto - Ci preoccupa come dipendenti ma soprattutto come cittadini. Oltre ad essere l'ennesima iniziativa che rischia di impoverire ulteriormente la città, si corre il rischio concreto che un importante patrimonio culturale nazionale come quello rappresentato da Palazzo Labia e dal ciclo di affreschi di Giambattista Tiepolo possa finire in mani private, oggetto magari di speculazioni immobiliari», anche se l'utilizzo per finalità turistico-ricettive è escluso. Ieri dai social è apparsa la solidarietà del gruppo consiliare "Terra&Acqua" di Marco Gasparinetti che ha condiviso l'appello dei dipendenti Rai.

«Chiediamo alle istituzioni culturali, a personalità del mondo artistico e scientifico, alle tante associazioni che difendono il patrimonio italiano e veneto, ai cittadini e alle istituzioni che li rappresentano di mobilitarsi - scrive il personale - per evitare la perdita di un bene così prezioso. A fronte di questo pericolo, chiediamo anche al ministero della Cultura che, qualora l'azienda intendesse proseguire su questo percorso, faccia valere il proprio diritto di prelazione per l'acquisizione del palazzo con i suoi capolavori affinché rimanga pubblico».

«Dalla Cisl di Venezia va tutta la solidarietà alla redazione veneta della Rai - commenta il segretario della Cisl Venezia Michele Zanocco -. Ci auguriamo che l'azienda riveda le sue scelte e non venda un edificio storico e una sede prestigiosa come Palazzo Labia. Venezia è conosciuta e visitata da persone di tutto il mondo e cederla sarebbe un brutto colpo per la città».