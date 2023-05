Primo maggio da tutto esaurito negli alberghi veneziani

Gli alberghi veneziani fanno il tutto esaurito (o quasi) nel fine settimana conclusivo di aprile e nella giornata del primo maggio. Già venerdì le prenotazioni erano oltre il 90%, senza contare, quindi, gli arrivi last minute. Secondo l'Aja, Associazione veneziana albergatori, i turisti che soggiornano in laguna in questi giorni sono in larga parte stranieri, circa il 75%. Buona soprattutto la presenza di americani (il 14%), seguiti da inglesi, francesi, spagnoli e sudamericani. In generale, a differenza degli anni pre-pandemia, si nota una maggiore propensione alle prenotazioni di lungo periodo.

Il meteo poco promettente, dunque, non ha scoraggiato più di tanto il turismo, che ha portato anche ad alcune situazioni di sovraffollamento soprattutto nella giornata di domenica. Molto frequentate le mete classiche, come Rialto e l'area di piazza San Marco, oltre alle isole di Murano e Burano. Per il 1° maggio, inoltre, sono rimaste aperte al pubblico tutte le sedi dei Musei Civici (eccetto Ca' Rezzonico, ancora chiusa per lavori). A questo si aggiunge il flusso dei tifosi arrivati in città per la partita di calcio Venezia - Modena, in programma allo stadio Penzo dalle 18.

«I segnali sono ottimi - spiega il presidente dell'Ava, Vittorio Bonacini, commentando i dati sulle presenze alberghiere -. Se con il 25 aprile avevamo avuto buone sensazioni, oggi sono più che confermate». «Restano i problemi storici di accoglienza - ha aggiunto, parlando con l'Ansa - gli assi di arrivo li conosciamo, porto, aeroporto, ferrovia, ma bisogna pensare ad una distribuzione su terminal diffusi». Il riferimento è agli intasamenti sul ponte della Libertà, dal quale transitano praticamente tutti i mezzi diretti a Venezia: automobili, bus, tram e pullman turistici. Anche nella giornata di domenica il traffico è stato intenso, determinato in particolare dalle macchine dei "turisti pendolari" che puntualmente riempiono i garage di piazzale Roma e del Tronchetto.