Oltre 9 mila profughi in Veneto, Zaia: «Dobbiamo scongiurare tendopoli e mega assembramenti»

Negli ultimi mesi sono arrivati in Veneto oltre 9 mila migranti, ma non ci sono spazi adeguati per ospitarli. «Non abbiamo mai rifiutato nessuno - ha spiegato oggi il presidente del Veneto, Luca Zaia -, ma siamo preoccupati perché la situazione rischia di diventare inquietante». Per il governatore, la solidarietà «va erogata in maniera seria», e c'è il tema della sostenibilità da tener presente: «C'è un livello oltre il quale non possiamo garantire dignità a chi arriva - ha aggiunto -. Dobbiamo scongiurare tendopoli e mega assembramenti, tipo Cona».

Gli hub attuali del Veneto «sono stracolmi» e la speranza di Zaia è che «si ponga fine a questi arrivi e si aiutino i profughi veri, coloro che scappano davvero dalla guerra e dalla fame». Su 200 mila persone che arrivano in Italia, «solo l'11% ha lo status di rifugiato: quello che capisco è che almeno 170 mila non hanno titolo per venire qui».

Zaia torna anche a puntare il dito contro l'Europa: «È totalmente assente in questa partita. Non può essere latitante, bisogna chiedere che scenda in campo. L'Italia non può diventare il ventre molle del continente».