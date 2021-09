"Musica con le ali" nelle sale apollinee del teatro La Fenice: il 9 settembre il primo dei concerti autunnali

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeneziaToday

La stagione concertistica “Musica con le Ali” 2021 al Teatro La Fenice di Venezia prosegue giovedì 9 settembre alle ore 20 con il primo dei quattro concerti autunnali programmati nelle Sale Apollinee fino al prossimo 11 novembre, organizzati con il duplice obiettivo di dare ad un ampio pubblico la possibilità di vivere un’esperienza indimenticabile in un contesto di prestigio e fascino ineguagliabili, e di offrire un’importante opportunità di crescita professionale per i giovani interpreti sostenuti da Musica con le Ali nell’ambito del proprio progetto di Patronage Artistico.

Protagoniste di questo appuntamento saranno due giovanissime: la violoncellista Caterina Isaia e la pianista Clarissa Carafa, entrambe già risultate vincitrici di prestigiosi premi in concorsi internazionali e impegnate in un percorso accademico di primissimo livello. Insieme si esibiranno in un programma di sicuro interesse e di grande fascino che spazia dalla Sonata in la maggiore G.4 di Boccherini a due capolavori di Brahms come la Sonata in fa maggiore Op.99 e Vier Ernste Gesänge Op.121 n.2, per concludersi con la Rapsodia ungherese in re maggiore Op.68 di Popper.

La stagione “Musica con le Ali” 2021 prosegue l’11 ottobre con l’attesissimo concerto del grande violoncellista Giovanni Sollima che si esibirà insieme alla giovane pianista Carlotta Maestrini con classici di Beethoven e Mendelssohn e una delle sue composizioni. Il 21 ottobre saliranno sul palco l’affermato pianista Alessandro Taverna e la giovane violinista Gaia Trionfera impegnati in un programma che spazia da Mozart a Schubert a Brahms. L’appuntamento conclusivo della stagione 2021 si svolgerà infine l’11 novembre e vedrà protagonisti il violinista Ferdinando Trematore, sostenuto da Musica con le Ali, insieme a Claudia Do Minh Ramos (viola) e Maria Salvatori (violoncello). In programma musiche di Schubert, Boccherini e Beethoven.

Per favorire la partecipazione di ampie fasce di pubblico sono state ideate tariffe particolarmente contenute riservate agli studenti e ai residenti nel Comune e nella Città Metropolitana di Venezia. I concerti si svolgono nel pieno rispetto delle vigenti normative di sicurezza, atte a garantire il distanziamento sociale, e per partecipare è obbligatorio esibire il Green Pass. I biglietti della stagione concertistica “Musica con le Ali” sono acquistabili presso la biglietteria del Teatro La Fenice e in prevendita presso le biglietterie Vela Venezia Unica e online: https://events.veneziaunica.it/ ; https://www.teatrolafenice.it/site/index.php - Biglietteria telefonica: 0412722699 Per informazioni: Tel. 02.38036605; info@musicaconleali.it; www.musicaconleali.it Prezzi dei biglietti: €20 ABBONAMENTI: tre concerti €50; RIDUZIONI: 20% per i residenti a Venezia e nella Città Metropolitana; 50% per gli studenti (riduzioni applicabili a tutti i prezzi dei biglietti e degli abbonamenti).