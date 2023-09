Attesa per il bando di assegnazione dei posti barca. Gasparinetti: «Ritardo di tre anni»

Bando per i posti barca: «Siamo in ritardo di tre anni». Il consigliere comunale, Marco Gasparinetti (Terra&Acqua), ha pronta un'interrogazione in cui chiede di sapere quando uscirà la gara che assegna ai residenti spazi acquei per le imbarcazioni. Quelli attualmente concessi nelle acque comunali sono 6.722, di cui 5.414 a persone fisiche e 1.308 ad aziende o enti, spiega il consigliere. «Tra le concessioni ce ne sono 498 assegnate a persone fisiche che ne detengono già una, nonostante il regolamento ne preveda una soltanto per ogni nucleo familiare».

«L'ultimo bando pubblico per la formazione di graduatorie per accedere ai posti di ormeggio nelle acque comunali, risale al 2018. Visto che da Regolamento per la circolazione acquea nel Comune di Venezia, "le concessioni per l’occupazione di spazi e specchi acquei sono assegnate in base a graduatorie formate ogni due anni, si chiede al sindaco Luigi Brugnaro quando si intenda procedere alla pubblicazione del nuovo bando, visto che dall'ultimo sono già trascorsi cinque anni», si legge nel testo di Gasparinetti. Nello stesso atto il capogruppo di "Terra e Acqua" chiede anche quanti siano i posti potenzialmente assegnabili e se si intenda procedere alla ricognizione dei posti occupati da imbarcazioni non più idonee alle navigazione, dato lo stato di abbandono in cui si trovano.

L'ultimo punto riguarda il numero di posti che possono essere attribuiti a ogni famiglia. Verrà fatta rispettare o sarà rivista, chiede, la disposizione che prevede l'assegnazione di un solo posto per ogni nucleo? «Attualmente - spiega - èdisattesa o comunque ignorata in molti casi di occupazione plurima da parte della stessa persona o famiglia».