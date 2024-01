Mercato di Rialto, Fratelli d'Italia alla giunta: «Rilanciarlo»

L'appello a rilanciare l'area del mercato di Rialto e della Pescheria arriva direttamente dalla maggioranza in Consiglio comunale, dove a chiedere attraverso una mozione rivolta al sindaco Luigi Brugnaro di ripopolare e rianimare l'area realtina è il gruppo Fratelli d'Italia con i consiglieri Maika Canton, Enrico Gavagnin, Silvia Peruzzo Meggetto e Francesco Zingarlini. «La più grande piaga di Rialto è vedere l’edificio di maggiore architettura, ovvero la Pescheria, opera del 1907 dell’architetto Domenico Rupolo, vuoto e abbandonato dal 2008, si tratta di un immobile di oltre mille metri quadrati, con ampia terrazza di fronte alla Ca’ d’Oro, di proprietà del Comune - si legge nella mozione - Rialto costituisce parte significativa del sistema mercatale veneziano in ragione della tradizione storica e del ruolo che riveste, quale riferimento della vendita al dettaglio».

Negli anni Ottanta, a ricordarlo è ancora lo stesso gruppo consiliare, i banchi del pesce, fino a pochi anni fa ritenuti l’eccellenza di Rialto, erano una trentina, ora sono appena sette. Le stesse macellerie da 27 sono ridotte a 2. Le cause del declino sono varie e complesse, non solo lo svuotamento di residenti che ha ridotto di due terzi la città, passando da 175 mila abitanti, settanta anni fa, agli attuali 49 mila. Tuttavia, Fratelli D'Italia non molla e impegna sindaco e giunta. «Sia presentato un piano di rilancio del mercato di Rialto e dell’area realtina prendendo spunto da esperienze positive delle principali città europee, senza snaturare il legame di Venezia con i residenti, ma cogliendo le opportunità che derivano dal ruolo di città nel mondo. Si valorizzino le produzioni di qualità locali avviando iniziative su come ripopolare e rianimare il centro storico».