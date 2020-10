Caorle torna tricolore: domenica 18 ottobre arriva il duathlon sprint

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeneziaToday

Ci risiamo: anche per il 2020 Caorle si colorerà di tricolore. La multidisciplina, che in questo difficile 2020 colpito dal Covid era già arrivata nella località balneare veneziana l’8 e il 9 agosto con il Triathlon Kids e il Triathlon Sprint, questa volta si veste di verde, bianco e rosso per la rassegna di duathlon (corsa, bici, corsa).

Il campionato italiano di duathlon sprint assoluto, under 23 e junior si sarebbe dovuto disputare sei mesi fa, il 18 e il 19 aprile. L’emergenza sanitaria ha bloccato questo - come altri eventi - ma la società organizzatrice, Silca Ultralite Vittorio Veneto, supportata dall’amministrazione comunale e dalla Fondazione Caorle Città dello Sport, non ha mai smesso di credere di poter “salvare” l’appuntamento tricolore. E così tra meno di 15 giorni si torna a gareggiare. Anzi, l’evento si arricchisce anche con il campionato italiano di paraduathlon.

Come da tradizione, il campo gara sarà collocato al Lido di Altanea (Viale dei Gabbiani). Gli atleti si confronteranno sulle distanze sprint: 5 chilometri su due giri per la prima frazione di corsa a piedi, 20 chilometri su 3 giri per la frazione di ciclismo e 2,5 chilometri su un giro per la terza e ultima frazione di corsa a piedi. La frazione di corsa si svolgerà all’interno del parco di Altanea, mentre la frazione di ciclismo porterà gli atleti fino a Porto Santa Margherita. I tricolori di Caorle saranno validi anche come campionato italiano a squadre che verrà attribuito mediante la somma di tempi (2 tempi donne e 2 tempi uomini), vista l'impossibilità di svolgere la prova nel formato Mixed Relay.

“Possiamo proprio dire che Caorle, come un vero sportivo, non si arrende mai! – commenta l’assessore allo Sport di Caorle, Giuseppe Boatto - Nonostante la stagione così particolare e nonostante le restrittive norme imposte dalla normativa vigente, noi non abbiamo gettato la spugna ed alla fine siamo stati premiati. Siamo riusciti, infatti, ad organizzare vari eventi sportivi e tra questi assume particolare rilievo il Campionato Italiano Assoluto di Duathlon Sprint che tornerà a colorare le strade di Porto Santa Margherita e Lido Altanea. Grazie alla Silca Ultralite per aver creduto in noi e grazie a tutti gli atleti che parteciperanno, per la fiducia che, ancora una volta, ci dimostrano prendendo parte a questo importante appuntamento”.

Le iscrizioni all'evento, aperte fino a lunedì 12 ottobre, dovranno pervenire via fax al n° 0438-413475 o via e-mail a triathlon@trevisomarathon.com oppure online tramite KeepSporting a questo link.

Accanto a Silca Ultralite Vittorio Veneto, nell'organizzazione della manifestazione, che ha avuto l'autorizzazione della Fitri e il patrocinio e la collaborazione di Regione Veneto, ci sono Città di Caorle, Fondazione Caorle Città dello Sport, Polizia Locale di Caorle, Guardia di Finanza sezione Venezia, Consorzio di Promozione turistica Caorle e Venezia Orientale, Ancc Federazione interprovinciale di Treviso – Belluno – Venezia, Us Acli, Asd Olimpicaorle, Comitato Psm, Associazione Proprietari Porto Santa Margherita, Villaggio Altanea, Agenzia Lampo, Maratona di Treviso, Asd Trevisomarathon, Vi.Spo Srl e K-Timing. A sostenere l’evento Silca SpA, Méthode, Banca Prealpi SanBiagio, Pef, Manuel Caffè, Pasta Sgambaro, Cantina Campion, Kyron, San Benedetto, Eurovelo, Karhu, Amadio F.lli, Dopla, Doge Logistica, Sogno Veneto, La Spiga Bio e Albio.

Per informazioni visitare il sito internet www.silcaultralite.it, telefonare al numero 0438-1918104 (ore ufficio) o scrivere una mail a triathlon@trevisomarathon.com.