San Giuliano, Pandora e Fridays For Future: «Saremo territorio di resistenza»

Pandora e Friday for future contro il progetto del terminal a San Giuliano: la mobilitazione dei comitati venerdì pomeriggio, che hanno appeso uno striscione di protesta sulla nuova passerella di collegamento fra il parco e la città. «Non serve elencare i problemi che viviamo su questo territorio. Viene detto che per i servizi di cui avremmo bisogno non ci sono i soldi, ma per il cemento e il profitto i soldi si trovano sempre - commentano - Ci dicono che limiteranno l'arrivo dei turisti grazie a una prenotazione, a un ticket, a dei tornelli. Intanto vogliono costruire quattro nuovi terminal turistici in terraferma. Cemento e scavi. Viviamo in uno dei territori più inquinati d'Europa, già rischiamo di morire di tumori e leucemie, ed Eni ha in progetto un nuovo inceneritore a Porto Marghera per bruciare fanghi inquinati da Pfas».

Nuove mobilitazioni per il territorio

I gruppi ancora una volta evidenziano la distanza con il Comune e la Regione. «Hanno favorito - dicono - i peggiori progetti speculativi sul nostro territorio. Per questo sta a noi difendere ambiente e salute, a partire dalle tante lotte esistenti che parlano di un futuro diverso per tutti noi. Abbiamo deciso di dare visibilità a queste problematiche a partire da un luogo simbolico ora a rischio: il parco di San Giuliano che questa giunta vuole trasformare in un nuovo e devastante terminal turistico che snaturerà quell’area e peggiorerà i già drammatici effetti del turismo di massa sulla città tutta». Poi l'annuncio di altre iniziative nei prossimi tempi, «per difendere la nostra città e la nostra laguna - precisano Pandora e Friday for future - e a partire da queste vogliamo creare un futuro diverso. Per questo le attraverseremo e invitiamo tutte le persone che vivono in questo territorio a partecipare, per arrivare insieme al primo giugno dove a Mestre ci sarà la manifestazione contro la costruzione del nuovo inceneritore di Eni, che si svolgerà poche settimane prima della Conferenza dei servizi durante il quale verrà deciso se approvare o meno il progetto».