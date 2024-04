“Di notte perdo la testa”, il nuovo singolo della band veneziana Posterstory

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeneziaToday

Di notte perdo la testa è un brano in cui la band rivela la propensione per le strofe tranquille e i ritornelli violenti con un presentimento di atmosfere new wave, dove poche note di synth accompagnano le chitarre nelle strofe. Il testo insegue la musica presentando una situazione di disagio psicologico depressivo che esplode nel ritornello in un attacco di panico notturno.

Così la band veneta presenta il nuovo lavoro: «È la prima volta che un brano anticipa come singolo l’uscita di un nostro lavoro, prima volta di cui godiamo della collaborazione con un’etichetta. La scelta è caduta automaticamente sul brano che possa più di tutti attirarsi la simpatia dell’ascoltatore. Speriamo che questo sforzo condiviso susciti in qualcuno curiosità per il progetto e ci porti qualche opportunità di farci conoscere dal vivo su un palco».

BIOGRAFIA --- Posterstory è un power trio di ventenni da Martellago, provincia di Venezia, ispirati dal grunge, dal post-punk inglese e dalle band italiane degli anni '90. Il nome deriva dal magazine Posterstory diffuso tra il '78 e l'81: insieme pop, postmoderno e indice della passione del gruppo per le riviste e le immagini di repertorio dei propri idoli musicali appesi in giro per casa.

Nei primi giorni del 2023 la band registra un EP di quattro brani dal titolo “Naoko” che nei suoi momenti migliori lamenta le difficoltà della convivenza (Con Lei) e stila un commosso commiato tra un genitore e la figlia adolescente morta suicida (Forse Sbaglio). Alla fine dello stesso anno, dall'incontro con Alka Record Label e Massaga Produzioni, nasce la collaborazione con lo storico studio ferrarese Natural HeadQuarter di Manuele Fusaroli (Zen Circus, Tre Allegri Ragazzi Morti, Il Teatro Degli Orrori, Bugo, Nada, Mezzosangue, Management, Le Luci Delle Centrale Elettrica, Luca Carboni e tanti altri), per la produzione, a cura di Michele Guberti, del nuovo EP in uscita nel 2024.

I Posterstory sono: Denis Mellinato - Voce e chitarra Tobia Sopracolle - Batteria Luca Marangon - Basso Crediti Registrato e mixato da Michele Guberti presso il Natural HeadQuarter Studio di Ferrara Prodotto da: Michele Guberti e Posterstory Distribuzione e promozione: Alka Record Label Link www.instagram.com/posterstory_band www.facebook.com/Posterstory51